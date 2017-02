Real wil Rode Duivels en nieuwe spits

Real Madrid wil komende zomer weer stunten door twee grote namen binnen te halen. De Madrilenen richten zich op de sterren van Chelsea en bieden James Rodríguez aan als ruilmiddel.

TalkSport weet dat Real zich bij The Blues gaat melden voor Eden Hazard en Thibaut Courtois. De Belgische doelman wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar Madrid, net als David de Gea van Manchester United. Hazard is dit seizoen de grootste smaakmaker bij Chelsea en zal waarschijnlijk een fortuin kosten. Zeker als hij dit soort goals blijft maken:

Real Madrid houdt er rekening mee dat Àlvaro Morata vertrekt is daarom al bezig met een vervanger voor de stand-in van Karim Benzema. Volgens Sportmediaset is Edin Dzeko de gedroomde kandidaat van Los Merengues om de plek van Morata in te vullen. De spits uit Bosnië weet de goal doorgaans erg gemakkelijk te vinden. Bij Roma scoorde hij dit seizoen al 17 keer in 23 competitieduels.

Joe Hart keert na dit seizoen terug naar de Premier League, maar wordt waarschijnlijk niet weer de eerste doelman van Manchester City. The Daily Mail meldt namelijk dat Arsenal en Liverpool in de race zijn voor de Engelsman, die momenteel door City wordt verhuurd aan Torino. Petr Cech is al 34 en maakt bovendien nog weleens foutjes bij Arsenal. Afgelopen zaterdag blunderde hij nog tegen Chelsea:

'Als Mesut Özil nog een grote prijs wil winnen, dan moet hij vertrekken bij Arsenal', zegt Michael Ballack tegenover Bild. De oud-topvoetballer adviseert zijn landgenoot om te kiezen voor Bayern München, de club waar hij zelf tussen 2002 en 2006 speelde. 'Mesut is de absolute sterspeler bij Arsenal, maar bij Bayern is de kans veel groter dat hij een prijs pakt. Ik denk ook wel dat ze bereid zijn om veel voor hem te betalen.'

Julian Brandt heeft de clubs voor het uitkiezen. De 20-jarige linksbuiten is bezig aan een uitstekend seizoen bij Bayer Leverkusen en heeft zich daardoor in de kijker gespeeld van AC Milan, Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus en Liverpool, schrijft Bild. Het moet dus raar lopen als de talentvolle Duitser volgend seizoen ook voor Werkself speelt.