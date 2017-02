Haase redt het niet tegen Troicki

Robin Haase is er niet in geslaagd de kwartfinale te bereiken op het ATP-toernooi van Sofia. De Serviër Victor Troicki verloor de eerste set, maar herstelde zich daarna en won met 2-6, 6-4, 7-6 (3). Troicki is de nummer 9 van de plaatsingslijst in de Bulgaarse hoofdstad.