Ook Nadal slaat Rotterdam toch over

Rafael Nadal heeft afgezegd voor het ABN AMRO World Tennis Tournament van Rotterdam. Artsen hebben de Spaanse tennisser aangeraden rust te nemen nadat hij op de Australian Open de finale had bereikt. 'Het spijt me heel erg om aan te moeten kondigen dat ik niet in staat ben om volgende week in Rotterdam te spelen', meldde Nadal via de organisatie.