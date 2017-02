Van Persie geschorst voor tong-incident

Robin van Persie mag drie wedstrijden niet in actie komen voor zijn club Fenerbahçe. Hij is door de Turkse voetbalbond geschorst naar aanleiding van zijn gedrag in de met 1-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen Besiktas. Van Persie is volgens de bond schuldig aan het beledigen van Besiktas-supporters.