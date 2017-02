Vettel stuurt Ferrari de vangrails in

Sebastian Vettel heeft tijdens een test met de nieuwe regenbanden van Pirelli ook kennisgemaakt met de vangrails. De Duitse Formule 1-coureur van Ferrari crashte op het natte circuit van Fiorano. Vettel reed in een aangepaste bolide uit 2015, die bij de crash beschadigd raakte.

In een flauwe bocht verloor de viervoudig wereldkampioen de controle over de Ferrari en vloog de vangrails in. Vettel bleef ongedeerd, zijn bolide moest weggetakeld worden.

De coureurs in de Formule 1 krijgen komend seizoen te maken met grotere en bredere banden. De eerste officiële testsessie is eind deze maand op het circuit van Barcelona.