Hernanes kiest voor Chinese miljoenen

Juventus heeft afscheid genomen van Hernanes. De 31-jarige middenvelder gaat in China aan de slag bij Hebei China Fortune. Hernanes treft bij de club van trainer Manuel Pellegrini onder anderen Ezequiel Lavezzi en Gervinho, twee voetballers die bij grote clubs in Europa speelden en ook kozen voor een lucratief contract in China.