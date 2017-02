Eerste wereldbeker schaatsen in Thialf

WERELDBEKER SCHAATSEN

GANGNEUNG (ANP) - De internationale schaatsunie (ISU) heeft de eerste wereldbeker op de langebaan in het komende seizoen toegewezen aan Nederland. Het openingstoernooi van de olympische winter wordt verreden op 10, 11 en 12 november in Thialf in Heerenveen. De ISU heeft Stavanger (17-19 november), Calgary (1-3 december), Salt Lake City (8-10 december), Erfurt (19-21 januari) en Minsk (16-18 maart) eveneens op de wereldbekerkalender gezet.

De Nederlandse schaatsbond (KNSB) kreeg eerder al de WK allround voor het seizoen 2017-2018 toebedeeld. Dat toernooi wordt gehouden na de Olympische Spelen van Pyeongchang 2018 (9-25 februari) in het Olympisch Stadion in Amsterdam (10-11 maart). De KNSB mag komend seizoen ook een wereldbeker shorttrack organiseren (5-8 oktober).