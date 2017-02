K2 voor Feyenoord, familie Messi op Engels

Salomon Kalou wil zijn carrière afsluiten bij Feyenoord, maar het is maar de vraag of hij deze zomer al naar Rotterdam verhuist. Hertha BSC wil zijn aflopende contract graag verlengen. 'De gesprekken lopen al', zegt technisch directeur Michael Preetz tegen Bild.

Voor altijd Barcelona of terug naar Argentinië om nog één keer het shirt van Newell's Old Boys te dragen? Dat zijn de meest waarschijnlijke scenario's voor de toekomst van Lionel Messi. Of aast La Pulga toch nog op een Engels avontuur? Zijn jongste zoon Mateo is in ieder geval al hard aan het oefenen op de taal:

Misschien vertrekt Messi wel naar Manchester City, want Josep Guardiola wil deze zomer weer flink investeren in zijn ploeg. De Spaanse coach gaf vorig jaar 185 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar dat heeft niet voldoende gewerkt. The Sun schrijft dat Pep daarom nóg meer uit wil geven aan nieuwe spelers. Naast Messi moeten Pierre-Emerick Aubameyang, David Alaba en Virgil van Dijk naar City komen.

Real Madrid haalt Marcos Llorente volgend seizoen weer terug van zijn verhuurperiode aan Alavés, aldus Marca. De 22-jarige middenvelder maakt bij de goed presterende promovendus een uitstekende indruk. Hij is een van de beste balafpakkers in de Primera División en doet er daarna ook nog wat goeds mee. Mede dankzij zijn sterke spel plaatste Alavés zich voor de finale van de Copa del Rey.

Atlético Madrid blijft inzetten op Vitolo, meldt Cadena Ser. De 27-jarige middenvelder kent een sterk seizoen bij Sevilla en verlengde zijn contract tot medio 2020. De Spaans international kost daardoor 35 miljoen euro. Atlético wil dat betalen, maar hoopt de prijs omlaag te krijgen door huurling Luciano Vietto definitief af te staan aan Sevilla. Atlético mag trouwens pas in janauri 2018 weer spelers aankopen.

Liverpool wil twee nieuwe vleugelaanvallers aantrekken. Gisteren schreven we al dat Julian Brandt in de belangstelling staat van The Reds, maar nu weten we ook wie de andere vleugel moet bezetten: Demarai Gray. Volgens The Daily Mail heeft Liverpool zich al bij Leicester City gemeld voor de 20-jarige Engelsman. Dat Gray over een heerlijke trap beschikt, bewees hij al dit seizoen tegen Manchester United:

Ooit. Ooit komt er een eind aan de tijd van Arsène Wenger bij Arsenal. The Daily Mirror denkt dat die tijd deze zomer wel eens kan komen. De Duitser Thomas Tuchel is volgens de krant de voornaamste kandidaat om Wenger op te volgen bij The Gunners. De coach van Borussia Dortmund moet wél concurreren met Massimiliano Allegri, die ook hoog op het lijstje staat.