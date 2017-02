Smeekens pakt wereldtitel op 500 m

Jan Smeekens heeft eindelijk zijn eerste internationale hoofdprijs te pakken.

Een dag voor zijn dertigste verjaardag veroverde de schaatser van Team LottoNL-Jumbo tot ieders verrassing de wereldtitel op de 500 meter. Hij zegevierde op de tweede dag van de WK afstanden in Zuid-Korea in een tijd van 34,58 seconden. De Duitser Nico Ihle eindigde vrijdag op de Olympic Oval in Gangneung op de tweede plaats (34,66). Het brons ging naar de Rus Roeslan Moerasjov in 34,76.