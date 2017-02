Skiester Lara Gut na val in ziekenhuis

WK SKI

SANKT MORITZ (ANP) - Skiester Lara Gut is vrijdag tijdens een val bij een korte training voorafgaand aan het tweede onderdeel van de combinatie op de WK ski in Sankt Moritz ogenschijnlijk zwaar geblesseerd geraakt en per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Volgens eerste berichten heeft ze verwondingen aan haar linkerbeen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de 25-jarige Zwitserse nog start op het tweede onderdeel, de slalom.

Gut kwam vrijdagochtend op het eerste onderdeel van de combinatie, de wegens weersomstandigheden ingekorte afdaling, nog goed voor de dag. In het tussenklassement staat ze vooralsnog op de derde plaats.