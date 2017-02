100 dagen zonder BBC: geen probleem

Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Kortgezegd: BBC. Ze begonnen al 100 dagen niet meer samen aan een wedstrijd. En wat blijkt? Het is voor Real geen probleem.

Op 22 november raakte Bale geblesseerd, terwijl Benzema net op dat moment terugkwam van een periode van afwezigheid. De prestaties van Real zijn er niet minder om. Na de blessure van Bale verloor Real twee keer en speelde het vier keer gelijk. In competitie werden vijf punten verspeeld, in de periode voor Bale's blessure waren dat er zes. Alleen in de beker was er averij. Celta de Vigo schakelde Real uit.

MSN BELANGRIJKER DAN BBC

Bovendien is Real helemaal niet zo afhankelijk van de doelpunten van de drie heren. Van de 51 gemaakte competitiedoelpunten kwamen er 23 van het lichaam van BBC. Bij rivaal Barcelona is MSN (Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar) goed voor 37 van de 55 goals. Dat is 45,1 om 67,3 procent van de doelpunten.

De term BBC is sowieso weinig te gebruiken. Sinds de komst van Bale naar Madrid is het van de 205 officiële wedstrijden pas 87 keer gebeurd dat de drie mannen samen aan de aftrap stonden, zo zocht Marca uit. Het klinkt dus leuk, BBC, maar als je een term zo weinig kunt gebruiken, wat is hij dan waard? Tijd voor een alternatief. RAMORO misschien?

RAMOS, MORATA, RONALDO

Want hoewel doelpunten maken vaak vooral is weggelegd voor aanvallers, staat Sergio Ramos op de topscorerslijst van Real op plaats 2. Hij maakte er al zes, en vaak zijn ze nog belangrijk ook. Op 21 januari nog velde hij Málaga met twee goals. Real won met 2-1. Ook zorgde Ramos in de 89ste minuut voor een Madrileens punt bij Barcelona. Hij verdient een plaats bij de belangrijkste mannen van Real.

Ook tegen Deportivo op 10 december was Ramos goud waard:

Álvaro Morata is misschien een opvallende keuze. Morata zit vaker dan hij wil op de Madrileense bank. En dat terwijl hij bij Juventus nog dé man was. Maar Morata scoorde al zes keer uit slechts zes basisplaatsen en acht invalbeurten. Er wordt door andere clubs al gejaagd op zijn handtekening, maar de vraag is of Real er wel goed aan zou doen als ze Morata verkopen.

Morata maakte de laatste goal tot nu voor Real

De laatste naam is logisch. Cristiano Ronaldo. In tegenstelling tot Benzema en Bale weet hij het net wél geregeld te vinden en is hij vrijwel altijd fit. Dertien goals, vijftien keer in de basis. Ronaldo is en blijft dé man van Los Merengues. En dat zal nog wel even zo blijven.