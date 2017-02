Tobbende Tiger moet rug weer rust geven

Tiger Woods komt deze maand niet meer in actie. De veertienvoudig majorwinnaar heeft opnieuw last van zijn rug, waardoor hij vorige week al moest opgeven tijdens de Dubai Desert Classic. De Amerikaan heeft besloten de komende toernooien die op zijn programma staan te schrappen.

De 41-jarige golfmiljardair zou volgende week meedoen aan het Genesis Open in Californië en een week later aan de Honda Classic in Florida. 'Mijn dokters hebben me geadviseerd zeker twee weken niet te spelen. 'Mijn rug moet tot rust komen. Dit was niet waarop ik had gehoopt of wat ik had verwacht.'

De voormalige nummer één van de wereld keerde onlangs terug op de tour, nadat hij ruim vijftien maanden aan de kant had gestaan vanwege een rugoperatie. Zijn resultaten vielen vooralsnog tegen. Kramp in zijn rugspieren dwong hem vorige week tot opgeven in Dubai.