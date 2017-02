Twee 'ninedarters' Van Gerwen in één partij

Darter Michael van Gerwen heeft vrijdag in kwalificatiewedstrijden voor de UK Open in een partij twee keer een zogeheten 'ninedarter' gegooid. Hij werd daarmee de tweede speler ooit die in één wedstrijd twee keer 501 uitgooide met het minimale aantal van negen pijlen.