Barcelona zonder Piqué en Mascherano

Barcelona neemt het zonder Gerard Piqué en Javier Mascherano op tegen Alavés. Luis Enrique laat zijn twee centrumverdedigers achter in Barcelona. Piqué krijgt rust, nadat hij vorige week in de wedstrijd tegen Athletic Bilbao een lichte hamstringblessure had opgelopen. De Spanjaard deed wél mee in de confrontatie met Atlético Madrid in de halve finale van de Copa del Rey.