Napoli wint ook zonder doelpunten Mertens

Napoli heeft vrijdag eenvoudig gewonnen van Genoa (2-0). Dries Mertens stond zowaar eens een keer niet op het scorebord. De Belg leverde wel de assist bij het tweede doelpunt van de Napolitanen, gemaakt door Emanuele Giaccherini. Piotr Zielinski had de score geopend.

Mertens trof dit seizoen al zestien keer doel. Drie keer maakte hij zelfs een hattrick, zoals vorige week tegen Bologna (1-7). Zowel Mertens als middenvelder Marek Hamsik maakte toen een hattrick.

Beide spelers stonden vrijdag weer aan de aftrap in Napels, maar konden de eerste helft niet opvallen. Net na rust zette Zielinski de thuisclub op voorsprong. Een kwartier later was Mertens dit keer als aangever belangrijk. Hij dribbelde de zestien in en legde de bal breed op Giaccherini, die binnentikte en de drie punten veiligstelde.