Piet Keizer was overal en altijd onnavolgbaar

Nurks, opstandig en onbegrepen. Met zijn sublieme linkerbeen gold Piet Keizer (14 juni 1943) als geniaal. Hij won veel maar toch fonkelde hij nooit als wereldster. De linksbuiten schitterde slechts als zijn hoofd helemaal vrij was. Maar dan was hij waarlijk onnavolgbaar. Zaterdag werd bekend dat Keizer is overleden na een periode van ziekte.