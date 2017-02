Negende WK-goud Sablikova op 5000 m

Martina Sablikova heeft zaterdag in Zuid-Korea haar negende wereldtitel op rij veroverd op de 5000 meter. De 29-jarige schaatsster uit Tsjechië zegevierde op de derde dag van de WK afstanden op de Olympic Oval in Gangneung in een tijd van 6.52,38.