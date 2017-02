Eerste WK-goud Nuis, brons Verbij

Kjeld Nuis mag zich eindelijk wereldkampioen noemen.

De 27-jarige schaatser van Team LottoNL-Jumbo reed zaterdag bij de WK afstanden in Zuid-Korea de beste tijd op de 1000 meter. Hij zegevierde in 1.08,26. Nederlands kampioen Kai Verbij, tegenstander van Nuis in de tiende rit, pakte brons met een tijd van 1.08,78. Het zilver was voor de Canadees Vincent De Haitre (1.08,54).