Sánchez zorgt voor broodnodige zege

Na twee verliespartijen heeft Arsenal weer eens de drie punten gepakt. The Gunners wonnen in het eigen Emirates Stadium met 2-0 van Hull City. Alexis Sánchez was de matchwinner met twee doelpunten.

Arsenal was vanaf minuut één de betere partij. De ploeg van Arsène Wenger kreeg kans op kans, maar het lukte niet om de bal in het net te krijgen. Na ruim een half uur brak Sánchez de ban met deze frommelgoal, die via zijn rechterhand de doellijn passeerde.

Het tempo lag ook in de tweede helft weer ongekend hoog. Het spel ging heen en weer, maar echt grote kansen kregen de teams niet. Tegen het einde van de wedstrijd probeerde Hull een slotoffensief te forceren, maar The Tigers kwamen niet in de buurt van Petr Cech. Aan de andere kant haalde linksback Clucas de bal met zijn arm uit de goal, waardoor Sánchez vanaf elf meter de wedstrijd op slot gooide.

STUIVERTJE WISSELEN

Door de overwinning stijgt Arsenal naar de derde plaats. De Londense formatie heeft 50 punten uit 25 wedstrijden. Manchester City kan maandag bij winst tegen Bournemouth weer over The Gunners heenspringen. Hull City blijft vechten tegen het degradatiespook. Het team is op de 18de plaats te vinden op de ranglijst met 20 punten uit 25 duels.