Bertens trekt stand gelijk in Fed Cup

Kiki Bertens heeft het Nederlands tennisteam op gelijke hoogte gebracht tegen Wit-Rusland in kwartfinales van het Fed Cup-toernooi. De kopvrouw van Oranje rekende in Minsk in een moeizame partij af met Arina Sabalenka. Na bijna tweeënhalf uur kon de nummer 24 van de wereld het punt bijschrijven 3-6, 7-6 (6) en 6-4. De tussenstand is nu 1-1.