Van der Poel wint Superprestige in stijl

Mathieu van der Poel heeft zaterdag in Middelkerke de laatste veldrit uit de Superprestigereeks op zijn naam geschreven. De Nederlandse kampioen liet drie ronden voor het einde zijn grote rivaal Wout van Aert achter en soleerde naar de zege. Van der Poel boekte zijn twintigste zege van het seizoen.

De Belgische wereldkampioen Van Aert finishte twintig seconden later als tweede. Laurens Sweeck, ook een Belg, bleef Lars van der Haar voor in de strijd om de derde plek.

Met de zege verzekerde Van der Poel zich ook van de eerste plek in het eindklassement van de Superprestige. Van de acht wedstrijden won Van der Poel er liefst zeven. Alleen in Spa werd hij geklopt door Van Aert.

Bij de vrouwen won Sanne Cant de laatste cross. De wereldkampioene uit België troefde de Nederlandse Sophie de Boer en haar landgenote Ellen van Loy af. Cant pakte ook de eindzege in het klassement, voor De Boer en Van Loy.