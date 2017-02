United zet Watford eenvoudig opzij

Manchester United heeft Watford met speels gemak aan de kant gezet. The Mancunians wonnen op Old Trafford met 2-0 van The Hornets. Juan Mata en Anthony Martial maakten het verschil. Daley Blind speelde de hele wedstrijd voor de thuisploeg. Bij Watford viel Daryl Janmaat in.