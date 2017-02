Robben scoort voor winnend Bayern

Bayern München heeft in de strijd om de titel in de Duitse voetbalcompetitie goede zaken gedaan. Vier dagen voor de eerste confrontatie met Arsenal in de achtste finales van de Champions League won de ploeg van trainer Carlo Ancelotti bij het laaggeklasseerde FC Ingolstadt 04 met 2-0. Arjen Robben zette in blessuretijd de eindstand op het scorebord.