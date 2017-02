Barça maakt na rust gehakt van Alavés

Barcelona heeft een flinke tik uitgedeeld aan Deportivo Alavés. De ploeg van Luis Enrique was in Baskenland met liefst 6-0 te sterk voor de club die ze in mei treffen in de Copa del Rey-finale. Vooral na rust ging het heel hard.

In de eerste helft kende Barça ook al niet zoveel problemen met de middenmoter, maar toch vielen de goals pas laat. Neymar zorgde ervoor dat de Catalanen konden rusten met een 2-0 voorsprong. Luis Suárez had een paar tellen daarvoor de score al geopend na een pijlsnelle aanval:

In de tweede helft zette Barcelona even aan tussen de 59ste en 67ste minuut. Het resultaat? Vier goals! Lionel Messi prikte zijn zeventiende van het seizoen binnen en zag even later dat Alexis de bal in zijn eigen doel werkte. Daarna was het de beurt aan Ivan Rakitic. De Kroaat maakte de mooiste van de middag na een slim hakje van Suárez:

De wedstrijd werd licht overschaduwd door een zware tackle op Aleix Vidal in de slotfase. De enkel van de Barça-back klapte dubbel en hij moest daardoor het veld per brancard verlaten.

Barcelona is door de zege weer even koploper in La Liga met 48 punten na 22 duels, maar Real Madrid heeft nog twee wedstrijden tegoed. De Madrilenen hebben maar twee punten minder dan hun aartsrivaal.