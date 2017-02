Lyon en Depay met nederlaag naar AZ

Olympique Lyon heeft de laatste competitiewedstrijd voor de ontmoeting met AZ in de Europa League verloren. Het elftal van trainer Bruno Genesio kwam zaterdag bij Guingamp nog wel op voorsprong, maar ging uiteindelijk met 2-1 onderuit. Memphis Depay deed het laatste kwart van de wedstrijd mee, maar ook de voormalig PSV'er kon een nederlaag niet voorkomen.

Alexandre Lacazette schoot Lyon, na een mooie aanval, in de tiende minuut op voorsprong. Middenmoter Guingamp sloeg in de 30e en 34e minuut toe met doelpunten van de Senegalees Mustapha Diallo en Nicolas Benezet: 2-1. Lyon drong in de tweede helft aan en speelde na het inbrengen van Depay vol op de aanval. Guingamp bleef echter overeind.