Mané en Wijnaldum slopen Spurs

Liverpool heeft tegen Tottenham Hotspur nogmaals bewezen dat het dit seizoen de Koning der Krakers is. De ploeg van Jürgen Klopp versloeg Spurs op Anfield met 2-0. Sadio Mané en Georginio Wijnaldum waren goud waard voor de thuisploeg.

Beide topploegen vlogen er vanaf het eerste fluitsignaal hard in, maar de thuisploeg was het felst. Mede daardoor moest Hugo Lloris binnen 18 minuten twee keer de bal uit zijn eigen doel vissen. Mané was beide keren de doelpuntenmaker. De eerste goal van de Senegalees was de mooiste en had een oranje randje dankzij de assist van Wijnaldum:

The Reds kwamen na de goals nauwelijks meer in de problemen. Vincent Janssen kreeg bij de bezoekers nog tien minuten speeltijd, maar kon geen stempel op de wedstrijd drukken. Zijn landgenoot in het rode shirt deed dat juist wél. Wijnaldum maakte met zijn hoogstandjes indruk op onze analisten Jan Boskamp en Youri Mulder:

De nederlaag van Spurs kan Chelsea een stap dichterbij de titel brengen. De koploper van de Premier League moet zondag naar Burnley en loopt bij winst uit naar een voorsprong van 12 punten op nummer 2 Tottenham. Liverpool staat nu vierde met 1 punt minder dan Spurs.