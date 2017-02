Burnley sprokkelt verder tegen Chelsea

Chelsea heeft zeldzaam puntverlies geleden in de Premier League. De riante koploper kwam tegen Burnley niet verder dan 1-1. Dat het op bezoek bij The Clarets gebeurt is geen wonder. De nummer 13 van Engeland pakte nu 29 van zijn 30 punten in eigen huis. Het kreeg zelfs de beste kansen op de overwinning.