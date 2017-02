Monaco verliest vaste waarde

AS Monaco kan de rest van dit seizoen niet meer beschikken over Gabriel Boschilia. De twintigjarige jeugdinternational viel zaterdag geblesseerd uit tijdens de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Metz.

Uit medisch onderzoek bleek een dag later dat Boschilia de voorste kruisband van zijn rechterknie heeft gescheurd en onder het mes moet. 'Waarschijnlijk is zijn seizoen voorbij', zei trainer Leonardo Jardim. 'Hij is een belangrijke speler voor ons, ook met zijn spelhervattingen. Ik had liever met 1-0 van Metz gewonnen en Gabriel fit gehouden.'