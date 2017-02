AZ beste in duel der subtoppers

AZ heeft het duel der subtoppers met sc Heerenveen in de eredivisie verdiend met 2-1 gewonnen. De Alkmaarse ploeg speelde in het levendige duel goed gedisciplineerd voetbal. Muamer Tankovic voor de rust en Iliass Bel Hassani in de tweede helft maakten de doelpunten van AZ. Reza Ghoochannejhad scoorde tegen.