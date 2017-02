Leicester verliest ook degradatiekraker

De problemen van Leicester City worden groter en groter. Deze keer was Swansea City met 2-0 te sterk voor de kampioen van Engeland. The Foxes pakten pas 1 punt in 2017 in de Premier League en scoorden zelfs helemaal nog niet. Het resultaat is dat de ploeg van trainer Claudio Ranieri nog maar 1 punt boven de streep staat.