Gewisselde Bazoer ziet Wolfsburg winnen

VfL Wolfsburg heeft na drie achtereenvolgende nederlagen weer eens een wedstrijd gewonnen. De Duitse club stond halverwege het thuisduel met Hoffenheim nog achter, maar won met 2-1.

Voormalig Ajax-speler Riechedly Bazoer stond voor het eerst in de competitie in de basis. De defensieve middenvelder kreeg halverwege de eerste helft een gele kaart en werd al in de rust gewisseld. De Zwitser Steven Zuber had in de 26e minuut de score voor Hoffenheim geopend.

Kort na de pauze maakte Maximilian Arnold gelijk. De winnende treffer kwam in de 73e minuut op naam van Daniel Didavi, de vervanger van Bazoer. Verdediger Jeffrey Bruma ontbrak bij Wolfsburg wegens een schorsing.