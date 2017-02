PSV zet Utrecht simpel opzij

Na Feyenoord en Ajax heeft ook PSV de vijfde achtereenvolgende zege na de winterstop geboekt. De regerend landskampioen won zondag in Eindhoven met 3-0 van FC Utrecht en houdt de achterstand op de nummers een en twee van de ranglijst beperkt tot respectievelijk acht en drie punten.

PSV had geluk dat de stand halverwege in evenwicht was. Een doelpunt van Nacer Barazite werd ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel. Na de pauze nam PSV afstand. Eerst kopte Luuk de Jong raak uit een hoekschop. Enkele minuten later maakte Steven Bergwijn de 2-0. Marco van Ginkel bepaalde de eindstand op 3-0.