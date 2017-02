Atlético wint na bizarre comeback

Lange tijd leek Atlético Madrid als enige van de Spaanse topploegen punten te laten liggen. Vier minuten voor tijd stonden de Madrilenen nog met 2-1 achter in eigen huis tegen Celta de Vigo. Door goals van Yannick Carrasco en Antoinne Griezmann won de ploeg van Diego Simeone alsnog.

MOYA DE FOUT IN, TORRES LACHT & TORRES HUILT

Celta kende een droomstart. Al na vijf minuten kwamen ze op 1-0 na gestuntel van Moyà. Hij bokste de bal tegen Cabral aan die zo scoorde. Niet veel later was deze misser echter alweer vergeten. Torres maakte er op magistrale wijze 1-0 van. Lang bleef El Niño niet de gevierde man. Hij mocht van elf meter aanleggen en raakte de lat.

Wat een beauty van Torres!

CELTA GEEFT ZEKERE OVERWINNING UIT HANDEN

Na een onstuimige en vermakelijke eerste helft, was de tweede minder spannend. Lang bleef het 1-1 en werden er weinig kansen gecreëerd. Totdat Guidetti een kwartier voor tijd de winnende binnen leek te schieten op aangeven van Daniël Wass. Daarna deed Atleti er alles aan om nog op gelijke hoogte te komen.

In de 86ste minuut lukte dat. Een afgeslagen bal werd door Carrasco heerlijk in de verre hoek gevolleerd. Terwijl Celta nog van de klap stond te bekomen was het alweer raak. Op aangeven van Kevin Gameiro werkte Griezmann van dichtbij binnen. Zo wist Atlético op de valreep toch nog de drie punten in Madrid te houden.

De heerlijke knal van Carrasco