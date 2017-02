Dost doet het weer voor Sporting

Bas Dost heeft met zijn zeventiende doelpunt in de competitie weer een belangrijke rol gespeeld voor Sporting. De Nederlandse spits nam in de uitwedstrijd tegen Moreirense in de 68ste minuut de 2-2 voor zijn rekening. Dankzij een doelpunt van Adrien Silva, vijf minuten na de treffer van Dost, won Sporting het duel nog met 3-2.