Higuaín blijft scoren voor Juventus

Gonzalo Higuaín is momenteel niet te stoppen bij Juventus. De Argentijnse aanvaller maakte in de uitwedstrijd tegen Cagliari beide doelpunten. Het werd 2-0. Higuaín kwam daarmee op achttien competitiedoelpunten en is nu samen met Edin Dzeko van AS Roma topscorer in de Serie A.