Niemand in de buurt van Spieth

Jordan Spieth heeft met veel machtsvertoon het PGA-toernooi van Pebble Beach op zijn naam geschreven. De 23-jarige Texaan en tweevoudig majorwinnaar, was een klasse apart in Californië. De Amerikaanse golfer won met vier slagen voorsprong op zijn eerste achtervolger, landgenoot Kelly Kraft. Dustin Johnson moest als nummer drie vijf slagen toegeven.