Zlatan mag blijven bij United, maar wacht af

Zlatan Ibrahimovic schuift een beslissing over zijn toekomst voor zich uit. De Zweedse spits heeft bij Manchester United al voldaan aan de eisen om zijn contract automatisch te verlengen en het woord is nu aan hem. 'Ik heb nog niets beslist. Wacht maar af, we zullen zien', zei Ibrahimovic in Engelse media na de winst op Watford (2-0).