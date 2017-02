Vitesse enkele weken zonder Van der Werff

Vitesse kan enkele weken niet beschikken over Maikel van der Werff. De verdediger van de Arnhemmers heeft zaterdag in de verloren thuiswedstrijd tegen Willem II (0-2) een knieblessure opgelopen, meldde de club maandag.

Van der Werff liep kort voor rust een verrekking in zijn rechterknie op en moest meteen gewisseld worden. Vitesse gaat er vanuit dat het herstel van de 27-jarige verdediger enkele weken zal duren. Of Van der Werff kan spelen in de halve finale van het bekertoernooi op 1 maart tegen Sparta Rotterdam is nog onduidelijk.