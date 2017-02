Dele Alli duurste ooit, Zlatan weet het nog niet

Lost Dele Alli Paul Pogba af als de duurste speler ooit? Het zou zomaar kunnen. De Fransman kostte Manchester United het gigantische bedrag van ongeveer 105 miljoen euro, maar Manchester City heeft nog meer over voor Alli.

Hoeveel The Citizens precies willen betalen, is niet duidelijk, maar The Sun weet dat Pep Guardiola deze zomer een slordige 235 miljoen wil uitgeven aan nieuwe spelers. Daartegenover staat misschien wel het vertrek van Sergio Agüero. De Argentijn zit geregeld op de bank, vindt dat niet leuk en Guardiola 'weet niet wat er in de zomer gebeurt.'

CORTEZ UIT DE KLEREN VOOR MESSI

Ken je de Spaanse schone Suzy Cortez al? Ze is actrice, tv-persoonlijkheid, model en fan van Lionel Messi. La Pulga heeft nog niet bijgetekend bij Barcelona, en het laatste wat Miss BumBum wil, is dat Messi vertrekt. Met enkele pikante foto's op Instagram probeert ze Messi nu over de streep te trekken.

Dit is misschien wel de reden dat City zoveel geld overheeft voor Alli:

Real Madrid en Barcelona zijn op zoek naar de handtekening van Paulo Dybala, maar de aanvaller van Juventus blijft volgens de algemeen directeur van de Italiaanse club nog wel even bij De Oude Dame. 'Aan het eind van de maand tekenen we een nieuw contract', zegt Giuseppe Marotta.

'IK HEB NIETS BESLIST, WACHT MAAR AF'

Speelt Zlatan Ibrahimovic ook in het seizoen 2017/18 bij Manchester United? Dat is maar de vraag. Hij schuift een beslissing over zijn toekomst voor zich uit. De Zweedse spits heeft al voldaan aan de eisen om zijn contract automatisch te verlengen en het woord is nu aan hem. 'Ik heb nog niets beslist. Wacht maar af, we zullen zien', zei Ibrahimovic volgens The Daily Mail.