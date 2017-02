Neymar luis in de pels, Messi on fire

Altijd raak. Dat geldt voor Neymar zodra hij tegenover Paris Saint-Germain staat met Barcelona. De Braziliaanse aanvaller is een plaag voor de Franse topploeg met goals in alle vier de duels tegen PSG in de Champions League. Met vijf doelpunten in het kwartet wedstrijden in 2014/15, is de rappe en behendige aanvaller de man om extra in de gaten te houden.