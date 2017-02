Haase is te goed voor Mayer in Ahoy

Robin Haase heeft de tweede ronde bereikt tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Ahoy. Haase was met 7-5, 7-6 (3) te sterk voor Florian Mayer.

Vooral op de belangrijke momenten was Haase beter dan zijn tegenstander. Op 5-5 in de eerste set was de Hagenaar agressief en kreeg een breakpoint. Die leek Mayer weg te volleren, maar na een fraaie passing was het toch 6-5 voor Haase. Even later was de set voor hem.

De tweede set leek hetzelfde verloop te krijgen. Haase speelde goed, kreeg meerdere kansen om op voorsprong te komen, maar telkens loste Mayer zijn problemen op. De set eindigde in een tie-break, en daarin was Haase oppermachtig.

In de tweede ronde speelt Haase tegen David Goffin of Andrey Kuznetsov. Beide mannen spelen nog tegen elkaar.