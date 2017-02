FA klaagt Bilic aan wegens ongepast gedrag

West Ham United-trainer Slaven Bilic is door de FA aangeklaagd wegens ongepast gedrag. De Kroaat werd aan het einde van het duel tegen West Bromwich Albion naar de tribune gestuurd omdat hij een televisiemicrofoon tegen de grond had gesmeten. Dat deed hij nadat WBA de gelijkmaker had gemaakt.