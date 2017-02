Coach Passenier over rematch Rico-Badr

De rematch tussen Rico Verhoeven en Badr Hari gaat wat Mike Passenier betreft dit jaar nog plaatsvinden. In Peptalk blikte de coach van The Golden Boy terug en vooruit op de strijd van zijn atleet met de wereldkampioen in het zwaargewicht. 'Ik denk dat het weer het einde van het jaar wordt', liet de coach bij Jack van Gelder aan tafel weten.

WAS BADR WEL 100% IN HET EERSTE GEVECHT MET RICO?

Uiteraard kwam ook het eerste gevecht tussen de kemphanen Rico en Badr ter sprake. In Oberhausen staakte Hari wegens een blessure in de tweede ronde het gevecht. Was hij wel 100%?

EEN NEDERLANDSE WERELDKAMPIOEN MMA IN DE UFC

Germaine de Randamie schreef afgelopen weekend vechtsportgeschiedenis. Zij won de vedergewicht wereldtitel bij de UFC na haar winst op Holly Holm. Na Bas Rutten (1999) is zij de enige Nederlander die een wereldtitel in de MMA-sport weet te pakken. Jack sprak met een uitzinnig blije Iron Lady.



IS DE SCHAATSSPORT ZICHZELF AAN HET VERMOORDEN EN HOE ZWAAR IS DE 10 KILOMETER?

Gianni Romme blikt terug op de geweldige prestaties van de Nederlanders in Gangneung. En wat gaat er allemaal door je heen tijdens een rit van 10 kilometer? Romme is ervaringsdeskundige en vertelt.



ELJERO ELIA OP DE BANK BIJ FRANK

Niet alleen blijdschap bij Elia vanwege het uitstekend spelende Feyenoord, hij is ook dertig jaar geworden! Hoog tijd om bij te praten en hem te vragen of hij zijn WK-finale in zou willen ruilen voor een titel met de Rotterdammers.