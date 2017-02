Rechtszaak overheid tegen Armstrong gaat door

NEW YORK (ANP/RTR) - Een rechtszaak van de Amerikaanse overheid tegen Lance Armstrong gaat door. Een federale rechter in de Verenigde Staten maakte daarvoor maandag de weg vrij. De overheid eist 100 miljoen Amerikaanse dollar (omgerekend bijna 95 miljoen euro) schadevergoeding van de oud-wielrenner, die in 2012 zijn zeven eindzeges in de Tour de France kwijtraakte vanwege doping. Armstrong wilde de zaak via een kort geding afhandelen, maar de rechter besloot maandag anders.