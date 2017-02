Driepuntenrecord Nuggets tegen Warriors

Denver Nuggets heeft het recordaantal driepunters in een reguliere wedstrijd in de NBA geëvenaard. In het duel tegen Golden State Warriors stopte de teller bij 24 driepunters. De ploeg uit Colorado kwam hiermee op hetzelfde aantal uit als Houston Rockets vorig jaar december. The Nuggets zegevierde tegen The Warriors met 132-110.