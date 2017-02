United verliest talenten & Juve ♥ Williams

Tottenham Hotspur volgt de situatie van Anthony Martial op de voet. De aanvaller van Manchester United is geen vaste waarde in het team van Jose Mourinho en zou in de zomer weg mogen, weet The Mirror. Twee jaar geleden zaten The Spurs ook al achter de 21-jarige Fransman aan. Martial was toen nog speler van AS Monaco.

The Mancunians verliezen misschien nog een jonge aanvaller. Marcus Rashford weet nog niet of hij een nieuw contract ondertekent. De Engels international is volgens The Times gefrustreerd omdat hij weinig aan spelen toekomt. De krant schrijft dat Rashford The Red Devils eigenlijk niet wil verlaten, maar heeft het gevoel dat hij dit seizoen achteruit is gegaan in zijn ontwikkeling.

Iñaki Williams staat in belangstelling van de grote clubs in Europa. Tuttosport meldt dat Juventus gecharmeerd is van de aanvaller van Athletic Bilbao, maar De Oude Dame heeft flinke concurentie. Jürgen Klopp wil de Spanjaard naar Liverpool halen en Borussia Dortmund ziet Williams als vervanger van Pierre-Emerick Aubameyang. Prijskaartje van Williams? Liefst 50 miljoen euro.

Ricardo Rodríguez is dicht bij een overstap naar Internazionale. De Italiaanse club volgt de linkervleugelverdediger van VFL Wolfsburg al twee jaar en ziet in de Zwitser een duidelijke versterking. Volgens Calciomercato zit de deal in de afsluitende fase. De Nerazzurri zijn nog in onderhandeling met de Duitsers. Rodríguez heeft een clausule van 22 miljoen euro in zijn contract staan.

De vader van Fabinho heeft op de Franse televisie bevestigd dat de speler van Monaco heeft gesproken met Manchester United, Manchester City en Arsenal. De verdediger heeft nog niet besloten, maar heeft wél een lichte voorkeur, aldus zijn vader. 'We houden van United en het werk van Mourinho, maar we hebben een zwak voor City.'

Pep Guardiola heeft nog twee spelers op de korrel: broers Lucas (21) en Theo Hernández (19), bericht The Sun. De Fransen zijn allebei eigendom van Atlético Madrid, maar Theo is dit jaar uitgeleend aan Deportivo Alavés. Manchester City hoopt dat een bod van 47 miljoen euro voldoende is om de talenten los te weken bij Los Colchoneros.