Brother Act voor de Pogba's

Paul Pogba voelt geen extra druk om de hoge transfersom dat Manchester United afgelopen zomer voor hem neerlegde. Dat zegt zijn broer Florentin. De broers spelen donderdag tegen elkaar in de Europa League.

Florentin Pogba is verdediger bij Saint-Étienne, tweelingbroer van Sparta-spits Mathias Pogba en weet dat winnen het enige is waar Paul zich druk over maakt. 'Hij is erg geïrriteerd als hij verliest', zegt Florentin. 'Vanwege zijn status als duurste speler van de wereld krijgt hij veel meer aandacht, zowel negatief als positief. Paul kan het handelen, hij is mentaal zeer sterk al sinds zijn jeugd.'

Alleen verlies brengt de Manchester-ster aan de kook. 'Dan gaat het in zijn hoofd zitten. Ik zie een nederlaag als een leermoment, maar voor hem is verliezen anders. Hij wordt dan helemaal gek.' Ondanks de sterrenstatus van Paul verandert er niets in de familieverhouding tussen Florentin en de middenvelder. 'Hij kan nog zoveel prijzen winnen, hij blijft mijn kleine broer.'