Oranje loot Slowakije in Fed Cup-toernooi

Het Nederlandse Fed Cupteam speelt op 22 en 23 april in en tegen Slowakije om in de wereldgroep te blijven. Dat heeft de loting uitgewezen.

De Nederlandse tennissters verloren afgelopen weekend in de eerste ronde van de wereldgroep met 4-1 van Wit-Rusland. Alleen Kiki Bertens wist haar partij tegen Aryna Sabalenka te winnen.

Slowakije bemachtigde een plek in de promotie/degradatiewedstrijden door knap Italië met 3-2 te verslaan in de tweede wereldgroep. Rebecca Sramkova was de grote vrouw aan Slowaakse zijde. Ze versloeg Sara Errani en Francesca Schiavone.