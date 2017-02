Bottas: 'Ik heb niet echt een plan'

'Ik heb niet echt een plan. Ik zal hard werken voor het team en respect hebben voor mijn teamgenoten, ook als we hard tegen elkaar moeten gaan rijden. Ik zie geen problemen.' Dat zei Valtteri Bottas na een bezoek aan het hoofdkwartier en museum van Mercedes in Stuttgart over de samenwerking met teamgenoot Lewis Hamilton.