Bayern wint statistisch van Arsenal

Statistieken liegen niet. Maar gelukkig is voetbal een spelletje dat zich niet laat voorspellen, want als het aan de statistieken lag, had de wedstrijd tussen Bayern München en Arsenal helemaal niet meer gespeeld hoeven worden.

De ploeg van Carlo Ancelotti wil de recordreeks van opeenvolgende winstpartijen in thuiswedstrijden in de Champions League uitbreiden. De Zuid-Duitsers wonnen in de eigen Allianz Arena vijftien duels op een rij. Laatste thuisnederlaag? Halve finale tegen Real Madrid in 2014. Uitslag: 0-4. Coach van Los Merengues? De huidige trainer van Bayern Carlo Ancelotti.

Een andere statistiek in het nadeel van Arsenal is de Londense ploeg zelf. De afgelopen zes edities verloren The Gunners in de achtste finale van het kampioenenbal. Twee keer was Bayern München de winnaar van de dubbele confrontatie. Vorig jaar was AS Monaco te sterk voor het team van Arsène Wenger.

Ontmoetingen laatste jaren

Datum Thuisploeg uitploeg stand november 2015 Bayern München Arsenal 5-1 oktober 2015 Arsenal Bayern München 2-0 maart 2014 Bayern München Arsenal 1-1 februari 2014 Arsenal Bayern München 0-2 maart 2013 Bayern München Arsenal 0-2 februari 2013 Arsenal Bayern München 1-3

HOOP

Toch is er hoop voor de nummer vier van de Premier League. Vorig jaar speelden de twee teams in de groepsfase tegen elkaar. Arsenal pakte de zege in het Emirates Stadium. Een paar weken later sloeg Bayern terug met een ruime overwinning.

Ondanks dat de statistieken overduidelijk in het voordeel zijn van Bayern, denkt Arjen Robben dat het niet eenvoudig zal worden. 'We zijn ze de laatste jaren vaak tegengekomen en hebben altijd gewonnen of in ieder geval de volgende rond bereikt. Hun niveau is hoger geworden en ze zijn voor iedereen een lastige tegenstander. We hebben er vertrouwen in, maar het gaat spannend worden.'

AFWEZIGEN

Bij de thuisploeg ontbreken Jérome Boateng en Franck Ribery. Het duel komt voor beide heren te vroeg. Philipp Lahm staat op scherp. Bij een gele kaart mist de 33-jarige rechtsback de return in Londen.

De wedstrijd Bayern München-Arsenal is uiteraard te zien bij Ziggo Sport Totaal. Het duel start om 20.45 uur op Ziggo Sport Voetbal en op Ziggo Sport Go. Op Ziggo Sport Extra 1 zenden we Real Madrid-Napoli live uit. Wil je alle goals, hoogte- en dieptepunten van beide duels snel zien, kijk dan mee naar Switch op Ziggo Sport Select.